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HaberlerGündem3. SayfaIsparta'da kayboldu, Burdur'da ölü ulundu
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Isparta'da kaybolan kadın, 13 gün sonra Burdur'da ölü ulundu

Isparta'da 13 gündür kayıp olarak aranan Gülsüm Doğan'ın (31),Burdur'un Ağlasun ilçesindeki dağlık alanda cansız bedeni bulundu

Isparta'da kayboldu, Burdur'da ölü ulundu
DHA

Isparta'nın Sermet Mahallesi'nde oturan Gülsüm Doğan, 22 Aralık'ta evinden çıkıp, en son Gökçay Mesire Alanı'nda görüldükten sonra ortadan kayboldu.

Yakınlarının bir daha haber alamayınca yaptığı kayıp başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Doğan'ın en son görüldüğü bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarını devam ettiren AFAD ekipleri, bugün sabah saatlerinde, Burdur'un Ağlasun ilçesindeki dağlık alanda Doğan'ın cesedine ulaştı.

Gülsüm Doğan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

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