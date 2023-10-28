AB ve TÜBİTAK destekli projede en iyi ve en sağlıklı ürün için çalışıyorlar ISPARTA'daAvrupa Birliği ve TÜBİTAK desteğiyle en iyi, en sağlıklı ve en verimli ürünün nasıl elde edileceğiyle ilgili çalışma başlatıldı. Projenin yürütücülerinden Prof. Dr. İsmail Karaca, "Bitkilerin verimini azaltan, zararlılarla mücadele edildiği için maliyeti artıran tüm olumsuz faktörleri ortadan kaldırmak ve en az maliyetle en sağlıklı ürünü, nasıl verimli şekilde alabiliriz, bunun çalışmasını sürdürüyoruz" dedi.

ISPARTA'daAvrupa Birliği ve TÜBİTAK desteğiyle en iyi, en sağlıklı ve en verimli ürünün nasıl elde edileceğiyle ilgili çalışma başlatıldı. Projenin yürütücülerinden Prof. Dr. İsmail Karaca, "Bitkilerin verimini azaltan, zararlılarla mücadele edildiği için maliyeti artıran tüm olumsuz faktörleri ortadan kaldırmak ve en az maliyetle en sağlıklı ürünü, nasıl verimli şekilde alabiliriz, bunun çalışmasını sürdürüyoruz" dedi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Entomoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Karaca ve eşi Prof. Dr. Gürsel Karaca ile ekibi, Avrupa Birliği tarafından geçen yıl başlatılan PRIMA projesi kapsamında en iyi, en sağlıklı ve en verimli ürün nasıl elde edilir çalışmasını yürütüyor. AB'nin Akdeniz'in her iki kıyısındaki 8 ülkeden 11 kuruluş için verdiği destekten yararlanan ve TÜBİTAK'tan bu çerçevede 1 milyon 180 bin TL hibe destek alan ISUBÜ'de 3 yıl sürecek çalışmanın ilk yılı tamamlandı. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim görevlileri olan Karaca çifti, sebzelerin en az maliyetle, en verimli şekilde nasıl ürün verebileceği konusunda bilimsel çalışmalarını üniversite yerleşkesinde bulunan uygulama bahçesi ve laboratuvarda sürdürüyor.

EN AZ MASRAFLA EN VERİMLİ ÜRÜN

Prof. Dr. İsmail Karaca, AB tarafından desteklenen projeye geçen yıl başladıklarını belirterek, "Bitkilerin verimini azaltan, zararlılarla mücadele edildiği için maliyeti artıran tüm olumsuz faktörleri ortadan kaldırmak ve en az maliyetle en sağlıklı ürünü nasıl verimli bir şekilde alabiliriz, bunun çalışmasını sürdürüyoruz. Örneğin domates bitkisinde unlu bitle mücadele için halk arasında uğur böceği olarak adlandırılan böcekleri laboratuvar ortamında üretiyoruz ve uygulama sahasında bulunan bitkilere salıyoruz. Yine domatesin çürümesine neden olan ve en çok zarar veren tuta için yine biyolojik olarak nasıl mücadele edebiliriz bunun çalışması yapılıyor. Böylelikle zirai ilaç kullanmadan organik ürün elde etmenin yanında üreticimizin en az masrafla en verimli ürünü almasının yolunu yapmış olacağız" dedi.

'İLAÇSIZ BİR MÜCADELE BİÇİMİNİ OLUŞTURMA'

Prof. Dr. İsmail Karaca, AB destekli PRIMA projesinde Türkiye, İtalya, Mısır, İspanya, Yunanistan, Lübnan, Fas, Tunus'un yer aldığını söyleyerek, "Bu projedeki temel amaç, ekosistemin biyolojik çeşitliliğini koruyarak ya da destekleyerek zararlıları en az düzeyde tutmak, onların popülasyonunu en aşağıya çekerek ilaçsız bir mücadele biçimini oluşturmak. Bu alanda da biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ekosistemi destekleyerek özellikle de biyolojik etmenlerle zararlıları baskı altında tutmayı hedefliyoruz. Benzer çalışmalar yurt dışında da yapılıyor. Sonuçta biz elde ettiğimiz verileri yurt dışında bir araya getirerek en iyi, sağlıklı üretimi nasıl yapabiliriz konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Proje sonucunda bunları hep birlikte paylaşıp her ülkenin üreticilerine bunlar aktarılacak. Sonuçta da diyeceğiz ki en sağlıklı ürünü en ekonomik nasıl yiyebiliriz" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR 3 YIL SÜRECEK

Prof. Dr. İsmail Karaca, projeye geçen yıl başlandığını, bu çalışmaların 3 yılın sonunda tamamlanacağını bildirdi. Prof. Dr. Karaca, proje çalışmaları için TÜBİTAK'ın AB kanalıyla kendilerine 1 milyon 180 bin TL hibe verdiğini, bu kaynağın yetersiz gelmesi üzerine 180 bin TL ek kaynak talep ettiklerini de anlattı.