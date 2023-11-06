Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Görevde yaralanan polisten, hastanede kız arkadaşına evlilik teklifi

        BURDUR'dayol denetimi sırasında sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı aracın çarpmasıyla yaralanan polis memuru Ali Osman Sarı (32), yoğun bakımdan çıktıktan sonra kız arkadaşı Zeynep Uzun'a (24) hastane odasında sürpriz evlilik teklifi yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 10:02 Güncelleme: 06.11.2023 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görevde yaralanan polisten, hastanede kız arkadaşına evlilik teklifi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURDUR'dayol denetimi sırasında sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı aracın çarpmasıyla yaralanan polis memuru Ali Osman Sarı (32), yoğun bakımdan çıktıktan sonra kız arkadaşı Zeynep Uzun'a (24) hastane odasında sürpriz evlilik teklifi yaptı.

        Bucak ilçesi Ramazan Selen Bulvarı Türkerler Caddesi'nde 22 Ekim'de denetim yapan polislerden Ali Osman Sarı, 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı aracın çarpmasıyla yaralandı. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 10 gün yoğun bakımda kalan Sarı, 1 Kasım'da odaya alındı. Kız arkadaşı Zeynep Uzun'a evlilik teklifi planlayan Sarı, ölümden döndüğü kaza sonrası hastane odasında sürpriz yapmak istedi. Odayı balon ve güllerle süsletip, 'Benimle evlenir misin?' yazısı asan Sarı, kız arkadaşı ziyarete geldiğinde evlilik teklif etti. Sarı, Uzun'a "Sana ilanı aşk yapmak istiyorum. Benimle evlenir misin? Daha iyi şartlarda isterdim ama böyle oldu" dedi. Kız arkadaşına yüzük uzatan Sarı, teklifine 'Evet' karşılığını aldı. Çift, daha sonra pasta keserek kutlama yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Mega kente yetmiyor!
        2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Mega kente yetmiyor!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        17 yaşındaki genç babasını öldürdü!
        17 yaşındaki genç babasını öldürdü!
        Kuzey Işıkları, Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede görüldü
        Kuzey Işıkları, Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede görüldü
        ABD nükleer denizaltısı Orta Doğu'da
        ABD nükleer denizaltısı Orta Doğu'da
        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Kavuştular
        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Kavuştular
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Tahviller yeniden oyuna dönüyor
        Tahviller yeniden oyuna dönüyor
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen

        Benzer Haberler

        Isparta'da hükümlü taşıyan midibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi ya...
        Isparta'da hükümlü taşıyan midibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi ya...
        Isparta'da doğal gaz sızıntısından etkilenen 10 öğrenci hastaneye kaldırıld...
        Isparta'da doğal gaz sızıntısından etkilenen 10 öğrenci hastaneye kaldırıld...
        9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel doğumunun 99. yılında mezarı başında anıl...
        9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel doğumunun 99. yılında mezarı başında anıl...
        Demirel, 99'uncu doğum gününde anıt mezarı başında anıldı
        Demirel, 99'uncu doğum gününde anıt mezarı başında anıldı
        Isparta'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
        Isparta'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
        AB ve TÜBİTAK destekli projede en iyi ve en sağlıklı ürün için çalışıyorlar
        AB ve TÜBİTAK destekli projede en iyi ve en sağlıklı ürün için çalışıyorlar