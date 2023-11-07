Muhtar cinayetinde azmettirdiği öne sürülen annenin tutuklu yargılanmasına ilişkin talep reddedildi ISPARTA'nınSenirkent ilçesinde muhtar Yüksel Ülperen'in (44) öldürülmesine ilişkin baba ile 3 oğlunun tutuklu yargılandığı davanın 2'nci duruşmasında; azmettirici olduğu iddia edilen anne Emine Özgen'in suç vasfı nedeniyle tutuklu yargılanması talep edildi. Mahkeme heyeti, davacı avukatının bu talebini reddetti.

ISPARTA'nınSenirkent ilçesinde muhtar Yüksel Ülperen'in (44) öldürülmesine ilişkin baba ile 3 oğlunun tutuklu yargılandığı davanın 2'nci duruşmasında; azmettirici olduğu iddia edilen anne Emine Özgen'in suç vasfı nedeniyle tutuklu yargılanması talep edildi. Mahkeme heyeti, davacı avukatının bu talebini reddetti.

Büyük Kabaca beldesi Karşı Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen, geçen yıl 11 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak Bayram ve Emine Özgen çifti ile oğulları Tevfik, Hüseyin ve olay tarihinde 17 yaşında olan B.Ö. gözaltına alındı. B.Ö., cinayeti kendisinin işlediğini belirtirken, otopside Ülperen'in birden fazla ateşli silahla vurulduğu tespit edildi. Bunun üzerine savcılık, olay yerindeki tüm aile bireylerini tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk etti. Mahkeme, azmettirici olduğu ileri sürülen Emine Özgen'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, diğerlerinin tutuklanmasına karar verdi. Bayram Özgen, oğulları Tevfik, Hüseyin ve B.Ö. hakkında 'kasten öldürme' ve 'ateşli silah satın alma, bulundurma' suçlarından ömür boyu hapis, Emine Özgen hakkında ise 'azmettirme' suçundan 30 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

'GÖRMEDİM, DUYMADIM'

Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, Yüksel Ülperen'in eşi Ümmü, kızı Gülşen ve kız kardeşi ile yakınları da katıldı. Tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanık Emine Özgen de duruşmada hazır bulundu. İlk duruşmada sanıkların yakını olması nedeniyle tanıklık yapmak istemeyen Tevfik Özgen'in eşi Yağmur Özgen ile kız kardeşi Ümmügül Özgen, karar değiştirdi. 2 kardeş, tanık olarak dinlendi. Mahkeme başkanının olay ile ilgili her sorusuna 2 kardeş, "Görmedim, duymadım" diyerek cevabı verdi. Yağmur ve Ümmügül Özgen, Emine Özgen'in olay anında evde yanlarında olduğunu ve ayağında bebek uyuttuğunu söyledi.

İKİ DAVA DOSYASI BİRLEŞTİRİLDİ

Davacı Ümmü Ülperen'in avukatı, tutuksuz sanık Emine Özgen'in azmettirici olduğunu belirtti. Avukat, suç vasfı nedeniyle Özgen'in tutuklu yargılanmasını talep etti. Bu talebi reddeden mahkeme heyeti, tarafların savunma hazırlamasını istedi. Heyet ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Öte yandan tutuklu sanıkların Yüksel Ülperen'in oğlu Mehmet Ülperen hakkında açtığı tehdit ve zincirleme hakaret davası, olayla bağlantılı olduğu için cinayet davasıyla birleştirildi.