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        Eski Roma dönemine ait 1,5 metrelik lahit ele geçirildi

        ISPARTA EmniyetMüdürlüğü'nün bir eve düzenlediği operasyonda, eski Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen aslan kabartmalı ve üzerinde yılan sarılı kadın figürü bulunan yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda lahit ele geçirildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 13:18 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:20
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        Eski Roma dönemine ait 1,5 metrelik lahit ele geçirildi
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        ISPARTA EmniyetMüdürlüğü'nün bir eve düzenlediği operasyonda, eski Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen aslan kabartmalı ve üzerinde yılan sarılı kadın figürü bulunan yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda lahit ele geçirildi. 

        Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetlerini önleme çalışmalarını kapsamında Burdur'un Kemer ilçesinde 13 Kasım'da bir eve yapılan operasyonda eski Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen aslan kabartmalı ve üzerinde yılan sarılı kadın figürü bulunan yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda lahit ele geçirildi. Lahit, Burdur KOM Şube Müdürlüğü ve Burdur Müze Müdürlüğü yetkililerine muhafaza edilmek üzere teslim edildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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