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        Eğlence merkezinde çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü

        ISPARTA'da bir eğlence merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 10:26 Güncelleme: 20.10.2024 - 10:30
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        Eğlence merkezinde çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü
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        ISPARTA’da bir eğlence merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kutlubey Mahallesi Kafeler Caddesi’ndeki bir eğlence merkezinin en üst katında dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Mekanda zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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