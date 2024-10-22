TBMM heyeti Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığındaki TBMM heyeti, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasına bir ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet nükleer güç santrali Akkuyu NGS hakkında ayrıntılı bilgi aldıktan sonra bir toplantıya katıldı. Ardından çalışmaları yerinde gözlemledikleri saha gezisine katıldı. TBMM heyetine sahada Akkuyu Nükleer yetkililerinin yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Nükleer Düzenleme Kurumu temsilcileri de eşlik etti. İş güvenliği brifinginin ardından inşa halindeki santralin güç ünitelerinin panoramasını sunan sahanın en yüksek noktasını ziyaret eden heyet, Akkuyu NGS'nin 2’nci ve 4’üncü üniteleri için getirilen türbin ve reaktör bileşenleri başta olmak üzere, büyük boyutlu ekipmanların depolandığı alanı görme fırsatı buldu.

Yetkililer, heyet üyelerine güç ünitelerinin inşaatında gelinen aşama, kullanılan teknolojiler ve projenin diğer özellikleri hakkında detaylı bilgi verdi.

YILMAZ: BURADA DÜNYANIN YATIRIM MALİYETİ EN YÜKSEK PROJELERİNDEN BİRİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

Heyet başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Burada belki de dünyanın en sayılı, en iddialı ve yatırım maliyeti en yüksek projelerinden biri hayata geçiriliyor. Böyle büyük bir projeye benim ülkemin ev sahipliği yapması, sonuçta da bir ülkenin kalkınması için vazgeçilmez bir şey olan enerji meselesini de çözme yönünde çok katkı verecek olması bir yurttaş olarak bile beni çok duygulandırdı ve mutlu etti. Her biri 1200 megavat olan, 4 reaktörün birden en kısa sürede üretime geçip, 4800 megavatlık kurulu gücün devreye girmesi ile ülkemizdeki enerji çeşitliliğinin, sürdürülebilirliğin ve kesintisiz bir enerji kaynağının garantisini sağlayacak olan bu tesis ile ne kadar övünsek az. Bu santralin kurulumunda görev yapanların başarılarının devamını diliyorum.”