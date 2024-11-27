Isparta'daki 'batık köy' Darıbükü

Isparta'da, Konya, Antalya ve Burdur illerine sınırı olan Sütçüler ilçesi, antik kentleri ve doğal güzelliğiyle doğa yürüyüşü ve foto safari turizmiyle çok sayıda ziyaretçinin rotasında yer almaya başladı. Sütçüler'e yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta, Kasımlar Barajı'nın suları altında kalan Darıbükü köyü, manzarasıyla doğaseverlerin dikkatini çekiyor. Köprüçay Nehri üzerine 2012'de yapımına başlanıp 2016'da tamamlanan Kasımlar Barajı'nın suları altında kalmasının ardından ev sahiplerine farklı alanlarda yeni konut yapılarak teslim edildi.

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan Darıbükü köyündeki taş evler, foto safari ve doğa yürüyüşü yapanların ilgi odağı oldu. Elektrik nakil hatları, cami, evlerin çatılarının yüzeyde kaldığı 'batık köy', çevresindeki ağaçların sonbahar renkleriyle seyirlik görüntü oluşturdu.

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