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        Isparta'daki 'batık köy' Darıbükü

        ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan Darıbükü köyündeki taş evler, foto safari ve doğa yürüyüşü yapanların ilgi odağı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 09:34 Güncelleme: 27.11.2024 - 09:40
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        Isparta'daki 'batık köy' Darıbükü
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        ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan Darıbükü köyündeki taş evler, foto safari ve doğa yürüyüşü yapanların ilgi odağı oldu. Elektrik nakil hatları, cami, evlerin çatılarının yüzeyde kaldığı 'batık köy', çevresindeki ağaçların sonbahar renkleriyle seyirlik görüntü oluşturdu.

        Isparta'da, Konya, Antalya ve Burdur illerine sınırı olan Sütçüler ilçesi, antik kentleri ve doğal güzelliğiyle doğa yürüyüşü ve foto safari turizmiyle çok sayıda ziyaretçinin rotasında yer almaya başladı. Sütçüler'e yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta, Kasımlar Barajı'nın suları altında kalan Darıbükü köyü, manzarasıyla doğaseverlerin dikkatini çekiyor. Köprüçay Nehri üzerine 2012'de yapımına başlanıp 2016'da tamamlanan Kasımlar Barajı'nın suları altında kalmasının ardından ev sahiplerine farklı alanlarda yeni konut yapılarak teslim edildi.

        Isparta'da 'batık köy' adıyla bilinen Darıbükü'ndeki taş evler su seviyesinin azalmasıyla gün yüzüne çıktı. Sonbahar mevsiminde dalları kurumaya başlayan ağaçların çevrelediği köyde, su seviyesinin azalmasıyla ortaya çıkan taş evler, cami, elektrik nakil hatlarıyla bazı sokaklar, seyirlik görüntü oluşturdu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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