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        Isparta'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü: 6 şehit (7)

        ŞEHİDİNEVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI, TAZİYE ÇADIRI KURULDUIsparta'da eğitim uçuşu sırasında UH-1 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in acı haberi, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan eşine yetkililer tarafından verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 20:24 Güncelleme: 09.12.2024 - 20:30
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        Isparta'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü: 6 şehit (7)
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        ŞEHİDİNEVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI, TAZİYE ÇADIRI KURULDU

        Isparta’da eğitim uçuşu sırasında UH-1 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek’in acı haberi, Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan eşine yetkililer tarafından verildi. Şehit İpek'in evine Türk bayrağı asıldı. Bir binanın 7'nci katında oturan İpek’in dairesinin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Isparta Belediyesi tarafından evin bulunduğu sokağa ise taziye çadırı kuruldu.

        Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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