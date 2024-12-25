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        Isparta'da kar yağışı; Keçiborlu- Dinar kara yolu kapandı

        ISPARTA'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:45 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:50
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        Isparta'da kar yağışı; Keçiborlu- Dinar kara yolu kapandı
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        ISPARTA'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 7 santimetreye ulaşırken, Keçiborlu- Dinar yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede çok sayıda sürücü araçlarıyla mahsur kalırken, yolun açılması için çalışma başlatıldı.

        Isparta'da gece kar yağışı etkisini gösterdi. Kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde yoğun şekilde yağan kar, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 7 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 13 santimetreyi geçtiği öğrenildi. Belediye ekipleri ana arterler başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde, iş makineleri ve çok sayıda personelle karla mücadele çalışması yaptı. Belediyenin sorumluluk alanı içerisinde herhangi bir kapalı yol bulunmadığı belirtildi. Yolların yanı sıra kaldırımlarda da tuzlama ve solüsyon çalışmaları gerçekleştirildi.

        Keçiborlu- Dinar yolunun Keçiborlu rampası bölgesindeyse kar şiddetini artırdı. Yol ulaşıma kapanırken, çok sayıda sürücü araçlarıyla mahsur kaldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kara yolları ekiplerinin yolun açılması için çalışma başlattığı öğrenildi.

        Meteorolojinin verilerine göre kentte saat 15.00'e kadar kar yağışının devam edeceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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