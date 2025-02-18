Evde çıkan yangında 4 yavru köpek öldü

ISPARTA'dabir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan 5 köpekten 4 yavru öldü.

Sanayi Mahallesi 3201 Sokak'taki dairede oturan Aslı A., saat 11.00 sıralarında 5 köpeğini evde bırakarak markete gitti. Bu sırada köpeklerden birinin devirdiği elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı. Yangını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler yangını kısa sürede söndürerek, soğutma çalışmaları yaptı. Yangında evde bulunan 5 köpekten yavru olan 4'ünün öldüğü belirlendi. Diğer köpek ise kurtarıldı. Ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.