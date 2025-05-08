Eğlence mekanındaki ölüme 4 müebbet

ISPARTA'da Ömüral Ahmet Taşçı'nın (28) geçen yıl eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldükten 3 ay sonra hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili yargılanan 4 sanığa 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi.

Isparta'da 2024 yılı ocak ayında bir eğlence mekanında dövülen Ömüral Ahmet Taşçı, tedavi gördüğü hastanede 3 ay sonra yaşamını yitirdi. Yapılan otopside Ömüral Ahmet Taşçı'nın darp sonucu kafatasında oluşan kırıklar nedeniyle öldüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Tolga Yücel, Mert Çolak, Muhittin Mehmet Güngör, Alper Barış Ayrık tutuklandı, Batuhan Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu sanıklar ve avukatları duruşmada hazır bulunurken, davacı taraf SEGBİS ile katıldı. Savcının geçen duruşmada sanıkların 'iştirak halinde kendini savunamayacak kişiyi döverek öldürmesi' suçundan cezalandırılması yönündeki mütalaasına karşı taraflar savunma yaptı. Avukatları, sanıkların eylemlerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi talebinde bulundu.