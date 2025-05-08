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        Eğlence mekanındaki ölüme 4 müebbet

        ISPARTA'da Ömüral Ahmet Taşçı'nın (28) geçen yıl eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldükten 3 ay sonra hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili yargılanan 4 sanığa 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:41 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:41
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        Eğlence mekanındaki ölüme 4 müebbet
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        ISPARTA'da Ömüral Ahmet Taşçı'nın (28) geçen yıl eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldükten 3 ay sonra hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili yargılanan 4 sanığa 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi.

        Isparta'da 2024 yılı ocak ayında bir eğlence mekanında dövülen Ömüral Ahmet Taşçı, tedavi gördüğü hastanede 3 ay sonra yaşamını yitirdi. Yapılan otopside Ömüral Ahmet Taşçı'nın darp sonucu kafatasında oluşan kırıklar nedeniyle öldüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Tolga Yücel, Mert Çolak, Muhittin Mehmet Güngör, Alper Barış Ayrık tutuklandı, Batuhan Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Olaya ilişkin Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu sanıklar ve avukatları duruşmada hazır bulunurken, davacı taraf SEGBİS ile katıldı. Savcının geçen duruşmada sanıkların 'iştirak halinde kendini savunamayacak kişiyi döverek öldürmesi' suçundan cezalandırılması yönündeki mütalaasına karşı taraflar savunma yaptı. Avukatları, sanıkların eylemlerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi talebinde bulundu.

        Mahkeme heyetinin verdiği aranın ardından karar, sanıkların yüzüne karşı okundu. Tolga Yücel, Mert Çolak, Muhittin Mehmet Güngör, Alper Barış Ayrık'a 'kasten öldürme' suçunu işledikleri gerekçesiyle ömür boyu hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan Batuhan Y. hakkında ise para cezası uygulanırken, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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