Isparta'da Yazılı Kanyon'da hayatını kaybeden müdür yardımcısı toprağa verildi

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da arkadaşlarıyla mahsur kalan ve akarsudan karşıya geçerken suya düşerek hayatını kaybeden lise müdür yardımcısı Veysel Servak'ın cenazesi defnedildi.

Veysel Servak'ın cenazesi, Isparta Şehir Hastanesindeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.



Halife Sultan Mezarlığına getirilen Servak'ın naaşı, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

- Olay

14 Ağustos'ta 4 arkadaş araçla geldikleri Sütçüler ilçesi Yazılı Kanyon bölgesinde mahsur kalmış, arama, kurtarma çalışması sonucu müdür yardımcısı Veysel Servak'ın cansız bedeni derede bulunmuştu. Mehmet Sezgin, Hüseyin Sofulu ve Mehmet Kitapçı ise mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılmıştı.

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