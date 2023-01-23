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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da 508 öğrencinin okula dönmesi için çalışma başlatıldı

AA

Isparta'da 508 öğrencinin okula dönmesi için çalışma başlatıldı

ISPARTA (AA) - Isparta'da, Milli Eğitim Bakanlığınca kayıt dışı öğrencilerin eğitime dahil edilmesi amacıyla yürütülen "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi kapsamında tespit edilen 508 öğrencinin okula dönmesi için çalışma yürütülüyor.

Proje çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde ortaokulu bitirdikten sonra liseye başlamayan veya lisede eğitimine ara veren 508 öğrenci olduğunu tespit etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan ekipler, bu gençlerle ve aileleriyle bire bir görüşme gerçekleştirmeye başladı.

Çalışmalarda, inşaatta, berberde, markette çalışan öğrencilerle karşılaşan ekipler, hiçbir iş yapmadan evde oturan kız çocuklarına da rastladı.

- "Okulu bıraktığıma pişman oldum"

Kasap olup, para kazanmak için iş hayatına atılmak istediği için 10. sınıfta okulunu bıraktığını ifade eden 17 yaşındaki Volkan Kapar da ekiplerin ikna çabası ile Mesleki Eğitim Merkezine (MESEM) kaydını yaptırdı.

Eğitimine devam etme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu dile getiren Kapar, "Okulu bıraktıktan sonra kasap dükkanında çırak olarak işe başladım. Bir süre sonra okulumu özlemeye başladım. Okulu bıraktığıma pişman oldum. Bugün çalıştığım yere gelerek bana hem okuyup hem para kazanabileceğimi söylediler. Ben de yeniden okumaya karar verdim. Bu beni çok mutlu etti. Hem okuyup hem de diploma sahibi olacağım." ifadelerini kullandı.

- "Şu ana kadar 162 öğrenci döndü"

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Tekin de kentte eğitimini yarıda bırakan 508 öğrencinin tamamını okula yeniden kazandırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Şu ana kadar il genelinde eğitimini yarıda bırakan 162 öğrencinin okula dönmesinin sağlandığını bildiren Tekin, şöyle konuştu:

"Okulu yarıda bırakan öğrenciler için bir komisyon kurduk. İlçe, belde, kasaba ve kent merkezi, nerede olursa olsun okulu yarıda bırakan öğrencilerin evlerini ve çalıştıkları iş yerlerini tespit ederek ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Velilerimize ve öğrencilerimize gerekli bilgilendirmeleri yaparak öğrencilerimizin kaydını Açık Öğretim ya da Mesleki Eğitim Merkezlerine (MESEM) yaptırıyoruz. Volkan'ı da ailesini ziyaretimizin ardından iş yerinde gördük. Kaydını da MESEM'e yaptık. Hiçbir öğrencimizin eğitimden uzak kalması düşünülemez."

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