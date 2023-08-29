30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sanatçı Avcı, Isparta'da konser verdi
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Koray Avcı konser verdi.
ISPARTA (AA) - Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Koray Avcı konser verdi.
Isparta Belediye Başkanlığı koordinesinde valilik önünde müzik severlerle buluşan Avcı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı konserde vatandaşlar, şarkılara eşlik etti.
2 saat sahnede kalan Avcı, müzik severlerin büyük ilgisiyle karşılaştı.
Konserin sonunda Isparta Belediye Başkan Vekili Fahrettin Gözgün, Avcı'ya çiçek ve kentin simgesi olan gülden üretilen ürünlerin içinde bulunduğu bir sepet hediye etti.