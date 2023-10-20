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        Isparta'da gül çiçeği alım fiyatı 51 liraya yükseltildi

        Isparta'da gül çiçeğinin kilogramının alım fiyatı 51 lira olarak açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 13:22 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:35
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        Isparta'da gül çiçeği alım fiyatı 51 liraya yükseltildi
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        Isparta'da gül çiçeğinin kilogramının alım fiyatı 51 lira olarak açıklandı.

        Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden (GÜLBİRLİK) yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu kararıyla daha önce alımı 24 lira 25 kuruş olan gül çiçeğinin kilogram fiyatı, yüzde 100'ün üzerinde artırıldı.

        Daha önce üreticiye kilogram başına 20 lira peşin ödeme yapan GÜLBİRLİK, kesintilerden sonra üreticiye 30 liralık fiyat farkını, gelecek hafta içerisinde kooperatifler aracılığıyla ödemeye başlayacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜLBİRLİK Genel Müdürü Hasan Çelik, bu yıl yaklaşık 50 gün süren gül çiçeği alım kampanyası sonundaki rekoltenin, olumsuz hava şartları nedeniyle 10 bin ton civarında gerçekleştiğini bildirdi.

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