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        Isparta'da cam seyir terasını 10 günde 75 bin kişi ziyaret etti

        Isparta'da kayalıkların üzerine inşa edilen ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde hizmete sunulan cam seyir terasını yaklaşık 75 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:16 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:19
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        Isparta'da cam seyir terasını 10 günde 75 bin kişi ziyaret etti
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        Isparta'da kayalıkların üzerine inşa edilen ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde hizmete sunulan cam seyir terasını yaklaşık 75 bin kişi ziyaret etti.

        Isparta merkezine hakim bölgede inşa edilen yerden 25 metre yükseklikteki 300 metrekare cam alanına sahip Kirazlıdere Cam Seyir Terası, 28 Ekim'de yapılan törenle hizmete açılmıştı.

        5 metre genişliğinde ve 35 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, 16 metre çapındaki cam alanı bulunan seyir terası vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

        Cam seyir terasını açıldığı günden buyana her yaştan yaklaşık 75 bin kişi ziyaret ederek Isparta'yı kuşbakışı izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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