Isparta'da zincir marketlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Isparta'da zincir marketlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentteki 3 zincir marketten bir kişinin hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce şüpheli N.Ç. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin arından adliyeye sevk edilen N.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.