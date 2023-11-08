Isparta'da zincir marketlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Isparta'da zincir marketlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Isparta'da zincir marketlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentteki 3 zincir marketten bir kişinin hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerce şüpheli N.Ç. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin arından adliyeye sevk edilen N.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.