Isparta'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Isparta'da otomobil ile cipin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pirimehmet Mahallesi 1721 Sokak'ta S.T. idaresindeki 03 AAE 571 plakalı cip ile Ö.Z'nin kullandığı 07 ZY 495 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücüler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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