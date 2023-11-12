Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Isparta'da otomobil ile cipin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 18:27 Güncelleme: 12.11.2023 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da otomobil ile cipin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Pirimehmet Mahallesi 1721 Sokak'ta S.T. idaresindeki 03 AAE 571 plakalı cip ile Ö.Z'nin kullandığı 07 ZY 495 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan sürücüler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 puan Muleka'dan!
        3 puan Muleka'dan!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kimlik nakli!
        Kimlik nakli!
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        Manisa'da yağışla gelen facia!
        Manisa'da yağışla gelen facia!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        Japonya'da volkanik hareketler sonrasında yeni bir ada doğdu
        Japonya'da volkanik hareketler sonrasında yeni bir ada doğdu
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Dikeyin dairesi
        Dikeyin dairesi

        Benzer Haberler

        Isparta'da zincir marketlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Isparta'da zincir marketlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Isparta'da cam seyir terasını 10 günde 75 bin kişi ziyaret etti
        Isparta'da cam seyir terasını 10 günde 75 bin kişi ziyaret etti
        Muhtar cinayetinde azmettirdiği öne sürülen annenin tutuklu yargılanmasına...
        Muhtar cinayetinde azmettirdiği öne sürülen annenin tutuklu yargılanmasına...
        Isparta'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Isparta'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Görevde yaralanan polisten, hastanede kız arkadaşına evlilik teklifi
        Görevde yaralanan polisten, hastanede kız arkadaşına evlilik teklifi
        Isparta'da hükümlü taşıyan midibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi ya...
        Isparta'da hükümlü taşıyan midibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi ya...