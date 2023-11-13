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        Isparta'da spor kampüsü açıldı

        Isparta Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yaptırılan spor kampüsü düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 18:19 Güncelleme: 13.11.2023 - 18:24
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        Isparta'da spor kampüsü açıldı
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        Isparta Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yaptırılan spor kampüsü düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Kampüsün açılışına Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Hasan Basri Sönmez ve Osman Zabun, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, iş ve meslek odası ile STK temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

        Açılışa özel futbol maçı gerçekleştiren il protokolü, zorlu mücadele sonunda 2-2 berabere kaldı. Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen takımları adına birer gol kaydetti.

        Kampüste, 25 bin metrekarelik alanda UEFA standartlarında sentetik çim saha, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, spor salonu, yürüyüş yolu, seyirci tribünü ve giyinme odaları bulunuyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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