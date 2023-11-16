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        Isparta'da hırsızlık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Isparta'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 16:34 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:34
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        Isparta'da hırsızlık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Isparta'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir iş yerinde yazar kasadan hırsızlık yapıldığı, bir apartmanın bodrum katındaki bisikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

        Ekipler güvenlik kamerası kayıtlarından iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin F.T, bisikleti çalan zanlının M.Y. olduğunu belirledi.

        Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Zanlıların hırsızlık anı iş yeri ve apartmanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde şüphelinin iş yerindeki yazar kasadan paraları aldığı, diğer şüphelinin de apartmanın bodrum katına inerek bisikleti götürdüğü görülüyor.

        Öte yandan kentte çeşitli hırsızlık suçuna karışan 7 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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