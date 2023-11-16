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        Isparta'da firari hükümlü yakalandı

        Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 17:14 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:14
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        Isparta'da firari hükümlü yakalandı
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        Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 30 yıl 8 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlü Ö.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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