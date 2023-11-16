Isparta'da firari hükümlü yakalandı

Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 30 yıl 8 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlü Ö.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

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