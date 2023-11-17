Isparta'da firari hükümlü yakalandı

Isparta'da hakkında 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve birden fazla hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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