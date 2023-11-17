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        Isparta Ticaret Borsası

        Isparta Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 9,39 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:32 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:32
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        Isparta Ticaret Borsası
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        Isparta Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 9,39 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

        Ürün adı Birim Ortalama Satış türü
        Buğday Kg. 9,39 TTS
        Buğday unu Kg. 12,00 TTS
        Et karkas (dana) Kg. 230,00 TTS
        Et karkas (inek) Kg. 215,00 MTS
        Elma (Golden) Kg. 19,00 MTS

        MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

        TTS: Tüccardan Tüccara Satış

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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