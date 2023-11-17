Isparta'da kumar oynayan 3 kişiye 12 bin 165 lira ceza yazıldı Isparta'da bir dernekte kumar oynayan 3 kişiye toplam 12 bin 165 lira ceza uygulandı.

Isparta'da bir dernekte kumar oynayan 3 kişiye toplam 12 bin 165 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Davraz Mahallesi'nde bir dernekte kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce dernekte 3 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Bu kişilere, kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 12 bin 165 lira ceza verildi.

Bir kişi hakkında ise "kumar oynatmak ve yer imkanı sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.