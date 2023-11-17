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        Isparta'da kumar oynayan 3 kişiye 12 bin 165 lira ceza yazıldı

        Isparta'da bir dernekte kumar oynayan 3 kişiye toplam 12 bin 165 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 21:54 Güncelleme: 17.11.2023 - 21:54
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        Isparta'da kumar oynayan 3 kişiye 12 bin 165 lira ceza yazıldı
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        Isparta'da bir dernekte kumar oynayan 3 kişiye toplam 12 bin 165 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Davraz Mahallesi'nde bir dernekte kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekiplerce dernekte 3 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Bu kişilere, kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 12 bin 165 lira ceza verildi.

        Bir kişi hakkında ise "kumar oynatmak ve yer imkanı sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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