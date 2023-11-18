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        Isparta'da Müslüman olan Weststiate, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi

        Isparta'da İslam'ı tercih eden Hollandalı 25 yaşındaki Neeltie Weststiate, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, Filistinliler için üzüldüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 18.11.2023 - 12:19
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        Isparta'da Müslüman olan Weststiate, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi
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        Isparta'da İslam'ı tercih eden Hollandalı 25 yaşındaki Neeltie Weststiate, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, Filistinliler için üzüldüğünü söyledi.

        Weststiate, akrabalarını ziyarete için geldiği Isparta'da, Müslüman olmak için müftülüğe başvurdu.

        Müftülükte düzenlenen ihtida töreninde, müftü Bayram Şahin, İslam dini hakkında Weststiate'ye bilgi verdi.

        Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Weststiate, "Sevda" adını aldı.

        Weststiate, gazetecilere, iki sene önce İslam'ı araştırmaya başladığını söyledi.

        Müslüman kız arkadaşlarından etkilendiğini ifade eden Weststiate, "Türkiye'ye dedemin yanına geldikten sonra Müslüman olmaya karar verdim. İçimden geldi." dedi.

        - "Filistin halkı için üzülüyorum"

        Weststiate, Filistin'deki Müslümanlar için de çok üzüldüğünü belirtti.

        İsrail'in Gazze'de çocukları, kadınları, masum insanları öldürdüğünü gördükçe çok duygulandığını aktaran Weststiate, "Filistin'de çocuklar öldürülüyor, o insanlara üzülüyorum. Gördükçe içim acıyor. Filistin halkı için üzülüyorum. Savaş olmasını istemiyorum. İslamiyet'e geçtiğim için kendimi iyi hissediyorum. Allah'a güveniyorum." diye konuştu.

        İl Müftüsü Şahin de Weststiate'nin İslam'ı seçmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.

        Şahin Weststiate'ye, ihtida belgesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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