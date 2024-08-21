GÜNCELLEME - Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgeye 1 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile 50 personel yönlendirildi.

Karakaya köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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