GÜNCELLEME - Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Karakaya köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye 1 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile 50 personel yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Yangında 10 hektarlık meşelik alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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