Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Ispartalı yazar Silleli, 61 yıldır biriktirdiği binlerce kitabı hediye ediyor

        Isparta'da ömrünü eğitim ile edebiyata adayan şair ve yazar Mehmet Doğan Silleli, 1965'ten beri biriktirdiği binlerce kitabı kurumlara ve kitapseverlere hediye ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 13:11 Güncelleme: 28.01.2026 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ispartalı yazar Silleli, 61 yıldır biriktirdiği binlerce kitabı hediye ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'da ömrünü eğitim ile edebiyata adayan şair ve yazar Mehmet Doğan Silleli, 1965'ten beri biriktirdiği binlerce kitabı kurumlara ve kitapseverlere hediye ediyor.


        Eserlerinde memleket hasreti ve kültürel değerleri işleyen Silleli, AA muhabirine, 32 yıl boyunca edebiyat öğretmeni olarak görev yaptığını söyledi.


        Kitaplarla yolculuğunun 1965'te başladığını belirten Silleli, o yıldan itibaren kitap satın alarak biriktirmeye devam ettiğini anlattı.


        Silleli, "1968 yılında mezun oldum, 1969'da öğretmenliğe başladım. Meslek hayatım boyunca farklı şehirlerde görev yaptım. 9 yıl içinde 16 farklı yerde çalıştığım oldu." dedi.

        Gittiği her yerde milletin duygu ve düşüncelerini daha iyi noktalara taşımak için gayret ettiğini belirten Silleli, bugün de aynı duyguları taşıdığını dile getirdi.

        Şimdiye kadar 26 tiyatro eseri ve 26 kitap kaleme aldığını anlatan Silleli, son yayımlanan eserinin "Mehmet Akif ve Safahat" olduğunu kaydetti. Silleli, "Bu eserin güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yaklaşık 20 bin kitaba sahip olduğunu, bunları miras bırakmak yerine paylaşmayı tercih ettiğini vurgulayan Silleli, "Ailemde kitaplara çok yönelmek isteyen olmadı. Ben de sağlığımda kitaplarımı kurum ve kuruluşlara, kitapseverlere hediye etmeyi düşündüm. Bu nedenle kitaplarımı dağıtmaya başladım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden tokat gibi sözler!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden tokat gibi sözler!
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Ons altın rekor tazeledi
        Ons altın rekor tazeledi
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Kıyamet Saati yeniden ayarlandı: Felakete 85 saniye
        Kıyamet Saati yeniden ayarlandı: Felakete 85 saniye
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!

        Benzer Haberler

        Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi köylülerin yaşamını değiştirdi
        Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi köylülerin yaşamını değiştirdi
        Isparta Davraz Kayak Merkezi tatilcilerle şenlendi
        Isparta Davraz Kayak Merkezi tatilcilerle şenlendi
        Isparta'da fırtına ağacı kökünden söküp park halindeki aracın üzerine devir...
        Isparta'da fırtına ağacı kökünden söküp park halindeki aracın üzerine devir...
        Isparta'da seyir halindeki Fiat Tofaş otomobil alev aldı
        Isparta'da seyir halindeki Fiat Tofaş otomobil alev aldı
        Isparta'da fırtına ağaçları devirdi, araçlar hasar gördü
        Isparta'da fırtına ağaçları devirdi, araçlar hasar gördü
        Isparta'da olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin traf...
        Isparta'da olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin traf...