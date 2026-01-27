Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta Davraz Kayak Merkezi tatilcilerle şenlendi

        BAHADIR ARICI - Batı Akdeniz'in kış turizmine önemli katkı sağlayan 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi, Isparta'ya gelen yerli ve yabancı kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 11:27 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta Davraz Kayak Merkezi tatilcilerle şenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BAHADIR ARICI - Batı Akdeniz'in kış turizmine önemli katkı sağlayan 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi, Isparta'ya gelen yerli ve yabancı kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor.

        Kapılarını 14 Ocak'ta konuklarına açan merkez, özellikle yarıyıl tatiliyle ailelerin ve ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Isparta kent merkezine 26 kilometre mesafede ve ulaşımın rahat olması da merkeze ilgiyi artırıyor.

        Tatilciler, teleferik önlerinde, otoparklar ve kafeteryalarda yoğunluk oluşturuyor. Çevre köylerdeki işletmeler, ziyaretçilere kayak ve snowboard ekipmanı kiralayarak kolaylık sağlıyor.

        Rengarenk kıyafet ve ekipmanla Davraz'a gelenler, çocukların neşeli seslerinin yankılandığı pistleri adeta kış şenliğine dönüştürüyor.

        Pistlere çıkmayı tercih etmeyen aileler ve arkadaş grupları da merkezde karın keyfini çıkarırken, çok sayıda kayak hocası uygun pistlerde yeni başlayanlarla yakından ilgileniyor.

        - Eğirdir Gölü manzarası merkeze ayrı güzellik katıyor

        Bazı ziyaretçiler pistlerde kızaklarla kayarken, kimileri de teleferikle ulaşılan Eğirdir Gölü manzarasının keyfini çıkarıyor.

        Masa Tepe'nin 2 bin 87 ve Oğlak Geçidi mevkisindeki 2 bin 635 rakımlı Bubble Mekanik Tesisi'nden görülen Eğirdir Gölü, merkeze ayrı güzellik katıyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesine rağmen ziyaretçiler pistlerden ayrılmıyor. Kafeteryalarda sıcak çikolata, salep ve kahve molalarıyla dinlenen tatilciler, karın keyfini çıkarıyor.

        Öte yandan, teleferik tesislerinde ve pistlerde güvenlik görevlileri, olası yaralanmalara karşı sağlık ekipleri teyakkuzda bekliyor. Kaybolma ve yaralanma riskine karşı jandarma ekipleri, kar motorlarıyla düzenli devriye geziyor.

        - "Kar seviyesi kayak sporu için yeterli"

        Davraz Kayak Merkezi sorumlusu Ozan Yılmaz, AA muhabirine, 14 Ocak'ta merkezdeki tesislerin ve pistlerinin açıldığını söyledi.

        Merkeze Isparta ve çevre illerden yoğun ziyaretçi geldiğini belirten Yılmaz, "Şu ana kadar da 85 bini aşkın misafirimizi ağırladık. Bütün kayak pistlerimiz açık. Hedefimiz olan 350 bin misafir barajını aşmak istiyoruz. Allah'ın izniyle sorunsuz bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Merkezde, 6 mekanik tesis, yürüyen bant tesisi, kızak alanları ve kayak pistleriyle hizmete devam ettiklerini dile getiren Yılmaz, "Kar seviyemiz de kaymak için yeterli. Tüm misafirlerimizi kayak merkezimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Türkiye'nin her yerinden ilgi var

        Antalya'dan gelen Firdevs Biçen ise Davraz Kayak Merkezi'nde kayak deneyimi yaşamak istediklerini belirterek, "Kayak yapmayı yeni öğreniyorum. Daha önce de gelmiştik, bugün tekrardan pekiştirmek için çalışacağım. Haftaya da arkadaşlarımızla grup olarak geleceğiz." diye konuştu.

        Fatih Aktekeli de kayak yapmayı 2 yıl önce Davraz Kayak Merkezi'nde öğrendiğini anlatarak, "İki oğlum var, onlara da kayak yapmayı öğretiyorum. Bu imkanı sağlayan Valiliğimize, İl Özel İdaremize çok teşekkür ederim." dedi.

        İstanbul'dan gelen Mesude Uysal ise "Her yıl sezon açıldığında geliyorum. Bu sene arkadaşlarımla geldim. Davraz'ın pistini ve ambiansını çok seviyorum. Şehir merkezine yakın olması da büyük avantaj sağlıyor. Çalışanlar da güler yüzlü ve çok yardımsever." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Türkiye, dünyanın 'En İyi 5 Batık Dalış Destinasyonu' arasında
        Türkiye, dünyanın 'En İyi 5 Batık Dalış Destinasyonu' arasında
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması
        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!

        Benzer Haberler

        Isparta'da fırtına ağacı kökünden söküp park halindeki aracın üzerine devir...
        Isparta'da fırtına ağacı kökünden söküp park halindeki aracın üzerine devir...
        Isparta'da seyir halindeki Fiat Tofaş otomobil alev aldı
        Isparta'da seyir halindeki Fiat Tofaş otomobil alev aldı
        Isparta'da fırtına ağaçları devirdi, araçlar hasar gördü
        Isparta'da fırtına ağaçları devirdi, araçlar hasar gördü
        Isparta'da olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin traf...
        Isparta'da olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin traf...
        Isparta'da evin bacasında çıkan yangın maddi hasara yol açtı
        Isparta'da evin bacasında çıkan yangın maddi hasara yol açtı
        Isparta'da 1 haftalık narkotik operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı
        Isparta'da 1 haftalık narkotik operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı