Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta'da olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

        Isparta'da olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 18:25 Güncelleme: 26.01.2026 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'da olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

        Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkisini sürdürmesi beklenen yoğun yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşların ve sürücülerin can güvenliği ile trafik seyir emniyetinin sağlanması amacıyla ilave tedbir alındığı belirtildi.

        İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla yarın 08.00'e kadar il genelinde motosiklet ve scooterların trafiğe çıkışının yasaklandığı ve motokuryelik yapılamayacağı kaydedilen açıklamada, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?

        Benzer Haberler

        Isparta'da evin bacasında çıkan yangın maddi hasara yol açtı
        Isparta'da evin bacasında çıkan yangın maddi hasara yol açtı
        Isparta'da 1 haftalık narkotik operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı
        Isparta'da 1 haftalık narkotik operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı
        Isparta'da son bir haftada 31 aranan şahıs yakalandı
        Isparta'da son bir haftada 31 aranan şahıs yakalandı
        Isparta'da usulsüz av yapan 2 kişiye idari işlem yapıldı
        Isparta'da usulsüz av yapan 2 kişiye idari işlem yapıldı
        Çocuklar sömestir tatilinin keyfini Davraz Kayak Merkezi'nde çıkardı
        Çocuklar sömestir tatilinin keyfini Davraz Kayak Merkezi'nde çıkardı
        Isparta'da otobüsten hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi
        Isparta'da otobüsten hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi