        Isparta Haberleri

        Isparta'da otobüsten hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi

        Isparta'da özel halk otobüsünden yapılan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 22:24 Güncelleme: 25.01.2026 - 22:24
        Isparta'da otobüsten hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi
        Isparta'da özel halk otobüsünden yapılan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.


        Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine ait otobüste şoförün yerinde olmadığını gören kişi, şoför mahallindeki paraları alarak uzaklaştı.

        Paraların çalındığını fark eden şoför, polise haber verdi.


        Olay yerine gelen ekipler araçta inceleme yaptı.

        Otobüsteki güvenlik kamerasınca görüntülenen olayda, şüphelinin araca bindikten sonra paraları alarak otobüsten uzaklaşması yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

