Isparta'da otobüsten hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi

Isparta'da özel halk otobüsünden yapılan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine ait otobüste şoförün yerinde olmadığını gören kişi, şoför mahallindeki paraları alarak uzaklaştı. Paraların çalındığını fark eden şoför, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler araçta inceleme yaptı. Otobüsteki güvenlik kamerasınca görüntülenen olayda, şüphelinin araca bindikten sonra paraları alarak otobüsten uzaklaşması yer aldı.

