        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta'da motosikletliler bağrağa saygı sürüşü yaptı

        Isparta'da bir araya gelen motosiklet tutkunları, terör örgütü YPG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 16:06 Güncelleme: 25.01.2026 - 16:06
        Isparta'da motosikletliler bağrağa saygı sürüşü yaptı
        Isparta'da bir araya gelen motosiklet tutkunları, terör örgütü YPG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.


        Motosiklet Sürücüleri Değermeğince düzenlenen etkinlikte çok sayıda motosikletli İyaş Bulvar'da ellerinde Türk bayraklarıyla toplandı. Motosikletliler Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki amacıyla sürüş yaptı.

        Mimar Sinan Caddesi'nden seyreden grup, sürüşü Valilik önünde tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

