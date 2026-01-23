Habertürk
Habertürk
        Isparta'da otomobilin yoldan çıkması sonucu 5 kişi yaralandı

        Isparta'da otomobilin yoldan çıkması sonucu 5 kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 17:24 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:24
        Isparta'da otomobilin yoldan çıkması sonucu 5 kişi yaralandı
        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

        Şaban G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

        Kazada sürücü Şaban G. ile Kamile G, Baran G, Halis Mert G. ve Güven G. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

