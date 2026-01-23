Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Isparta'nın Aksu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 10:09 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'nın Aksu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        S.Ö. idaresindeki 60 YD 222 plakalı otomobil, Akçaşar Mahallesi'nde kar yağışının etkili olduğu yolda şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!

        Benzer Haberler

        Isparta'da otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı
        Isparta'da otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı
        Beş yaşında başladığı 'salsa' yolculuğunda dört Türkiye birinciliği kazanan...
        Beş yaşında başladığı 'salsa' yolculuğunda dört Türkiye birinciliği kazanan...
        'Ben senin babanı tanıyorum' kavgası: 1 yaralı
        'Ben senin babanı tanıyorum' kavgası: 1 yaralı
        Bacadan çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi
        Bacadan çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi
        Isparta'da kışın aç kalan yaban hayvanlarına duyarlı dokunuş
        Isparta'da kışın aç kalan yaban hayvanlarına duyarlı dokunuş
        Isparta'da ağaç dallarına konan sığırcıklar güzel görüntü oluşturdu
        Isparta'da ağaç dallarına konan sığırcıklar güzel görüntü oluşturdu