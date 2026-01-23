Habertürk
        Isparta'da iki otomobilin çapıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Isparta'da iki otomobilin çapıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 23.01.2026 - 15:08 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:08
        Isparta'da iki otomobilin çapıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Ümit Ö'nün (63) kullandığı 15 DY 204 plakalı otomobil ile Oktay O'nun idaresindeki 48 RT 201 plakalı otomobil, Gelincik köyü kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan F.O, M.U. ve sürücü Ümit Ö. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan M.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

