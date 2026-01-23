Habertürk
Habertürk
        Isparta'da kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Isparta'da kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Isparta'da sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 10:35 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:35
        Isparta'da kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
        Isparta'da sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı.


        Adnan E. idaresindeki 32 AAB 698 plakalı sebze yüklü kamyonet, Isparta-Eğirdir kara yolu Büyükgökçeli mevkisinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak bariyere çarptı.


        Çarpmanın etkisiyle yola devrilen araçtaki sürücü ile yolcular Nurten E. ve Münevver G, kazayı gören vatandaşların yardımıyla kamyonetten çıkarıldı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan 3 kişiye müdahalede bulundu.


        Öte yandan, kayganlaşan yolda Karayolları ekiplerince tuzlama çalışması yapıldı.

