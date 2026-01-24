Habertürk
        Isparta'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Isparta'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        24.01.2026 - 12:55
        Bangladeş uyruklu Shahadat Hossain'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çetince köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Safreen Jahan ve Ahmad Tabseer yaralandı, Nusrat Jahan'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jahan'ın cenazesi Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

