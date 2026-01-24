Isparta'da öğretmenin geliştirdiği patentli uygulama okullarda tasarruf sağlıyor

YALÇIN ÇELEN - Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi Bilgisayar Öğretmeni Kenan Yılmaz tarafından geliştirilen TEDRİS uygulaması, okul içi işleyişi dijital ortama taşıyarak hem kağıt hem de zaman tasarrufu sağlıyor.



Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılında hayata geçirilen TEDRİS uygulamasının fikri ve sınai mülkiyet ile marka haklarının koruma altına alındığını belirtti.



Uygulamanın ismini Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu'ndan esinlenerek koyduğunu ifade eden Yılmaz, "TEDRİS, okul içerisindeki tüm işleyişi merkezileştiren bir sistem. Okul içindeki defter ve fişleri dijitalleştirerek kağıt tasarrufu sağlıyoruz. TEDRİS'in tüm Türkiye'de kullanılmasıyla yılda yaklaşık 300 milyon lira tasarruf edilebilir." dedi.



TEDRİS'in zaman tasarrufu açısından da önemli katkılar sunduğunu anlatan Yılmaz, "Okul müdür ve müdür yardımcılarımız günlük yaklaşık 1,5 saat kazanıyor. Ülke genelinde yaygınlaştığında çok ciddi bir zaman tasarrufu sağlanacak." diye konuştu.



Patentli uygulamanın yalnızca okul yönetimiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Yılmaz, veliler, öğrenciler ve mezunların da TEDRİS'i kullanabildiğini ve sisteme çevrim içi bağlanabildiğini ifade etti.



- Uygulamanın ülke genelinde yaygınlaşmasını istiyor



TEDRİS'in kullanımının ülke genelinde yaygınlaşmasını isteyen Yılmaz, "Amacımız, bu uygulamanın Bakanlık projesi haline gelmesi. Böylece hem yaklaşık 300 milyon liralık kağıt tasarrufu sağlanabilir hem de idarecilere ciddi zaman kazandırılabilir." dedi.



Çevresel sürdürülebilirliğe dikkati çeken Yılmaz, "Birleşmiş Milletler de çevresel sürdürülebilirliğe önem veriyor. TEDRİS, bu açıdan örnek bir sistem. Sadece sınıf, kurs ve egzersiz defterlerini dijitalleştirerek tasarruf sağlıyoruz. Örneğin Isparta'da 14 okul TEDRİS'i kullanıyor, bir çam ağacı kurtuluyor. Ülke genelinde yaklaşık 75 bin okulda kullanılması durumunda ise 3 futbol sahası büyüklüğünde bir çam ormanını korumuş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.



Yılmaz, velilerin eğitim sürecine gerçek zamanlı olarak dahil olabildiğini belirterek, "Veliler öğrencinin yemek durumu, kütüphaneden kitap alıp vermesi, ödevlerini yapıp yapmadığı, derslere katılım oranları ve sınav bilgilerini sistem üzerinden anlık görebiliyor." diye konuştu.

