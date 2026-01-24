Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta'da öğretmenin geliştirdiği patentli uygulama okullarda tasarruf sağlıyor

        YALÇIN ÇELEN - Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi Bilgisayar Öğretmeni Kenan Yılmaz tarafından geliştirilen TEDRİS uygulaması, okul içi işleyişi dijital ortama taşıyarak hem kağıt hem de zaman tasarrufu sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 11:03 Güncelleme: 24.01.2026 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da öğretmenin geliştirdiği patentli uygulama okullarda tasarruf sağlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YALÇIN ÇELEN - Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi Bilgisayar Öğretmeni Kenan Yılmaz tarafından geliştirilen TEDRİS uygulaması, okul içi işleyişi dijital ortama taşıyarak hem kağıt hem de zaman tasarrufu sağlıyor.

        Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılında hayata geçirilen TEDRİS uygulamasının fikri ve sınai mülkiyet ile marka haklarının koruma altına alındığını belirtti.

        Uygulamanın ismini Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu'ndan esinlenerek koyduğunu ifade eden Yılmaz, "TEDRİS, okul içerisindeki tüm işleyişi merkezileştiren bir sistem. Okul içindeki defter ve fişleri dijitalleştirerek kağıt tasarrufu sağlıyoruz. TEDRİS'in tüm Türkiye'de kullanılmasıyla yılda yaklaşık 300 milyon lira tasarruf edilebilir." dedi.

        TEDRİS'in zaman tasarrufu açısından da önemli katkılar sunduğunu anlatan Yılmaz, "Okul müdür ve müdür yardımcılarımız günlük yaklaşık 1,5 saat kazanıyor. Ülke genelinde yaygınlaştığında çok ciddi bir zaman tasarrufu sağlanacak." diye konuştu.

        Patentli uygulamanın yalnızca okul yönetimiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Yılmaz, veliler, öğrenciler ve mezunların da TEDRİS'i kullanabildiğini ve sisteme çevrim içi bağlanabildiğini ifade etti.

        - Uygulamanın ülke genelinde yaygınlaşmasını istiyor

        TEDRİS'in kullanımının ülke genelinde yaygınlaşmasını isteyen Yılmaz, "Amacımız, bu uygulamanın Bakanlık projesi haline gelmesi. Böylece hem yaklaşık 300 milyon liralık kağıt tasarrufu sağlanabilir hem de idarecilere ciddi zaman kazandırılabilir." dedi.

        Çevresel sürdürülebilirliğe dikkati çeken Yılmaz, "Birleşmiş Milletler de çevresel sürdürülebilirliğe önem veriyor. TEDRİS, bu açıdan örnek bir sistem. Sadece sınıf, kurs ve egzersiz defterlerini dijitalleştirerek tasarruf sağlıyoruz. Örneğin Isparta'da 14 okul TEDRİS'i kullanıyor, bir çam ağacı kurtuluyor. Ülke genelinde yaklaşık 75 bin okulda kullanılması durumunda ise 3 futbol sahası büyüklüğünde bir çam ormanını korumuş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Yılmaz, velilerin eğitim sürecine gerçek zamanlı olarak dahil olabildiğini belirterek, "Veliler öğrencinin yemek durumu, kütüphaneden kitap alıp vermesi, ödevlerini yapıp yapmadığı, derslere katılım oranları ve sınav bilgilerini sistem üzerinden anlık görebiliyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kontrolden çıkan Tofaş şarampole devrildi: 5 yaralı
        Kontrolden çıkan Tofaş şarampole devrildi: 5 yaralı
        Isparta'da otomobilin yoldan çıkması sonucu 5 kişi yaralandı
        Isparta'da otomobilin yoldan çıkması sonucu 5 kişi yaralandı
        Bu hafta sonu da Davraz'a ulaşım ücretsiz
        Bu hafta sonu da Davraz'a ulaşım ücretsiz
        Isparta'da iki otomobilin çapıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Isparta'da iki otomobilin çapıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Isparta'da kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
        Isparta'da kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
        Isparta'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Isparta'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı