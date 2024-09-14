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        Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Güçlü, kurumları ziyaret etti

        Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Güçlü ile Müdür Yardımcısı İsmail Bayram, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kurumları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 16:33 Güncelleme: 14.09.2024 - 17:00
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        Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Güçlü, kurumları ziyaret etti
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        Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Güçlü ile Müdür Yardımcısı İsmail Bayram, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kurumları ziyaret etti.

        Uluborlu İbrahim Etem Erbil Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Uluborlu Hacı Ahmet Şençopur Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Özel Gardenya Bakım Merkezi ve Eğirdir Huzurevi'nde incelemelerde bulunan Güçlü ile Bayram, kurumların ihtiyaçlarını da tespit etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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