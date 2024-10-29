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        Isparta'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Isparta'nın Senirkent ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:08 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:08
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        Isparta'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Isparta'nın Senirkent ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Büyükkabaca Beldesinde Mehmet Ülperen (29) ile M.Y (28) arasındaki tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Ülperen'i bıçaklayarak öldüren M.Y, karakola giderek teslim oldu.

        Cenaze, hastane morguna götürüldü.

        Öte yandan Ülperen'in babası eski Orta Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen (44) 2022'de husumetlisi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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