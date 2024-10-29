Isparta'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Isparta'nın Senirkent ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Isparta'nın Senirkent ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Büyükkabaca Beldesinde Mehmet Ülperen (29) ile M.Y (28) arasındaki tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Ülperen'i bıçaklayarak öldüren M.Y, karakola giderek teslim oldu.
Cenaze, hastane morguna götürüldü.
Öte yandan Ülperen'in babası eski Orta Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen (44) 2022'de husumetlisi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.
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