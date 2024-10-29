İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Taş ve Tüfekçi Isparta'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ayyüce Türkeş Taş ve İmren Nilay Tüfekçi, Isparta'da ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak parti binasında parti üyeleriyle bir araya gelen Taş ve Tüfekçi, Muhtarlar Derneği'ni de ziyaret etti.

Şehit Orhan Burak Büyükçaylı'nın ailesini de ziyaret eden Taş ve Tüfekçi, şehitlik ziyaretinde kabirlere karanfil bıraktı.

Daha sonra Gelendost ilçesine hareket eden Taş ve Tüfekçi, Gelendost Belediyesi'ni ziyaret ederek, fener alayına katıldı.