Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Isparta'da konuştu:

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin elma ihtiyacının yüzde 20'sini Isparta'nın karşıladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 23:36 Güncelleme: 13.11.2024 - 00:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Isparta'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin elma ihtiyacının yüzde 20'sini Isparta'nın karşıladığını söyledi.

        Çeşitli açılış ve ziyaretler için Isparta'ya gelen Hisarcıklıoğlu, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda istişare toplantısına katıldı.

        Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Isparta'nın sanayi, tarım, eğitim, hayvancılık ve turizm şehri olduğunu ifade etti.

        Türkiye'nin gül yağ üretiminin yüzde 65'ini Isparta'nın karşıladığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Isparta ortalama 1 milyon ton elma üretiyor. Türkiye'nin elma ihtiyacının yüzde 20'sini Isparta karşılıyor. Eğirdir Gölü, Kovada Gölü, lavanta bahçeleriniz, Davraz Kayak Merkezi'niz var. Yılda 500 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyorsunuz." dedi.

        Hisarcıklıoğlu, tarihten bu yana Isparta'nın bir ticaret merkezi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin en eski odasına Isparta sahip, sıkıntılarımızı da istişare edeceğiz. Yüksek enflasyonla mücadele kapsamında para ve kredi politikaları sıkı tutulmakta ve bu biraz iç piyasayı daraltmakta ve büyüme hızı düşmektedir. Ekonomi yönetimi enflasyonu kalıcı olarak düşürene kadar bu politikaların uygulanacağı ifade ediliyor. Küresel yavaşlama ve Türk lirasındaki değer derlemesi de ihracatçı kardeşlerimi sıkıntıya sokuyor."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Trump'ın kabinesi belli oluyor
        Trump'ın kabinesi belli oluyor
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        First Lady’ler arasında gerginlik
        First Lady’ler arasında gerginlik
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        Montella için Roma iddiası!
        Montella için Roma iddiası!
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Isparta'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        Isparta'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Isparta'da
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Isparta'da
        Oğlunun şehadetinden 2 ay sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun şehadetinden 2 ay sonra hayatını kaybetti
        Isparta'da bir evin kazan dairesinde çıkan yangında hasar oluştu
        Isparta'da bir evin kazan dairesinde çıkan yangında hasar oluştu
        Isparta'da korulukta çıkan yangın söndürüldü
        Isparta'da korulukta çıkan yangın söndürüldü
        Tuvalet giderine sıkışan yavru kedi kurtarıldı
        Tuvalet giderine sıkışan yavru kedi kurtarıldı