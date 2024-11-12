TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Isparta'da konuştu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin elma ihtiyacının yüzde 20'sini Isparta'nın karşıladığını söyledi.

Çeşitli açılış ve ziyaretler için Isparta'ya gelen Hisarcıklıoğlu, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda istişare toplantısına katıldı.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Isparta'nın sanayi, tarım, eğitim, hayvancılık ve turizm şehri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin gül yağ üretiminin yüzde 65'ini Isparta'nın karşıladığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Isparta ortalama 1 milyon ton elma üretiyor. Türkiye'nin elma ihtiyacının yüzde 20'sini Isparta karşılıyor. Eğirdir Gölü, Kovada Gölü, lavanta bahçeleriniz, Davraz Kayak Merkezi'niz var. Yılda 500 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyorsunuz." dedi.