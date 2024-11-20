Isparta'da yılkı atları dronla görüntülendi

Bölge halkı tarafından uzun yıllardır varlıkları bilinen atlar, son dönemde kış aylarının da yaklaşmasıyla yiyecek aramak için köy yerleşim yerlerine ve kara yoluna yakın yerlere inmeye başladı.

Aksu ilçesinin Yılanlı ve Sofular köylerinin kırsal kesimlerindeki mera ve ağaçlık alanlarda yaşayan yılkı atları grup halinde yaşamlarını sürdürüyor.

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