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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 katlı bina çöktü

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yazlık olarak kullanılan 3 katlı bina çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 10:54 Güncelleme: 18.01.2025 - 10:59
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 katlı bina çöktü
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yazlık olarak kullanılan 3 katlı bina çöktü.

        Katip Mahallesi Dr. İsa Köklü Caddesi'ndeki binanın yıkıldığını gören vatandaşlar, durumu AFAD ve polis ekiplerine bildirdi.

        1980'li yıllarda iki dönem Eğirdir Belediye Başkanlığı yapan Hüsamettin Tanış'ın oğlu Hüseyin Tanış'a ait ve boş olduğu belirlenen evin etrafında güvenlik önlemi alındı.

        Ev sahibi Tanış, gazetecilere, sadece yaz döneminde kalmaya geldiklerini, çökme sırasında binada kimsenin bulunmadığını söyledi.

        Binanın yan tarafında inşaat çalışması olduğunu belirten Tanış, "Müteahhidi daha önce gerekli önlemleri alması için uyarmıştım. Kazı yapılırken bizim binanın zemini de zarar görmüş." dedi.

        Tanış, müteahhit hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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