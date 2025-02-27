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        Isparta'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

        Isparta'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlıdan 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 19:23 Güncelleme: 27.02.2025 - 19:23
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        Isparta'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 zanlı tutuklandı
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        Isparta'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlıdan 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, masaj salonu olarak faaliyet gösteren bazı iş yerlerine düzenlediği operasyonda fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla 19 zanlı gözaltına alındı.

        Operasyonda 29 mağdur kadın kurtarıldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 10'u tutuklandı. Diğer 2 zanlı adli kontrolle serbest bırakılırken, 7 kişi ise salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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