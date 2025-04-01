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        Isparta'da Engelsiz Yaşam Merkezi engelli bireylere kapsamlı destek sağlıyor

        Isparta'da Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, engelli bireylere gündüz ve yatılı hizmet sunarak onların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 12:11 Güncelleme: 01.04.2025 - 12:20
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        Isparta'da Engelsiz Yaşam Merkezi engelli bireylere kapsamlı destek sağlıyor
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        Isparta'da Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, engelli bireylere gündüz ve yatılı hizmet sunarak onların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağlıyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı merkezde, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle engelli olan bireylere yönelik kapsamlı hizmet sunuluyor, engelli bireylerin toplumsal yaşama uyum sağlamalarına katkıda bulunuluyor.

        Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde, 0-70 yaş grubundaki bireylere yatılı ve gündüz olmak üzere iki farklı modelde hizmet sağlanıyor.

        Gündüzlü modelde 60 kişiye, yatılı modelde ise 35 kişiye bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetleri veriliyor.

        Merkezin Müdürü Şükrü Altınok, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli bireylerin fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal ve mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        Merkezde sanatsal etkinlikler, el becerisi atölyeleri ve sportif faaliyetler düzenlediklerini vurgulayan Altınok, "Ayrıca, sıfır atık kapsamında geri dönüşüm malzemelerini kullanarak çevre dostu çalışmalar gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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