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        Isparta'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 23:17 Güncelleme: 27.05.2025 - 23:20
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        Isparta'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Eğirdir-Aksu kara yolunda, Asım Mevlüt A. idaresindeki 32 EH 012 plakalı otomobil ile Kemal Can D'nin kullandığı 31 LH 944 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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