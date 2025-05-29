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        Isparta'da "Çevre Haftası" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

        Isparta'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, Çevre Haftası kutlamaları kapsamında "Çevrene İyi Bak, Plastiğini Getir, Gülünü Al" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 23:00 Güncelleme: 29.05.2025 - 23:00
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        Isparta'da "Çevre Haftası" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
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        Isparta'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, Çevre Haftası kutlamaları kapsamında "Çevrene İyi Bak, Plastiğini Getir, Gülünü Al" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen etkinlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

        Çelen burada yaptığı açıklamada, plastik kirliliğinin çağın en büyük sorunlarından biri olduğunu söyledi.

        Her yıl milyonlarca plastiğin doğaya karıştığını belirten Çelen, "Tek bir plastik şişe bile doğada yıllarca çözülmeden kaldığını düşündüğümüzde, aldığımız her bir önlemin, attığımız her küçük adımın geleceğimiz için ne kadar değerli olduğunu daha iyi kavrayabiliriz." diye konuştu

        Etkinlikler kapsamında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Sularımızda Plastik Kirliliği" söyleşisinde, plastik atıkların su ekosistemine etkileri bilimsel olarak tartışıldı ve çözüm önerileri sunuldu.

        Etkinlikte, kent merkezindeki bir parkta buluşan kurum çalışanları ile vatandaşlar tarafından çöp toplandı ve çöpünü götürene farkındalık için gül verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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