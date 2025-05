Isparta'da "Çevre Haftası" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Isparta'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, Çevre Haftası kutlamaları kapsamında "Çevrene İyi Bak, Plastiğini Getir, Gülünü Al" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen etkinlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Çelen burada yaptığı açıklamada, plastik kirliliğinin çağın en büyük sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Her yıl milyonlarca plastiğin doğaya karıştığını belirten Çelen, "Tek bir plastik şişe bile doğada yıllarca çözülmeden kaldığını düşündüğümüzde, aldığımız her bir önlemin, attığımız her küçük adımın geleceğimiz için ne kadar değerli olduğunu daha iyi kavrayabiliriz." diye konuştu

Etkinlikler kapsamında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Sularımızda Plastik Kirliliği" söyleşisinde, plastik atıkların su ekosistemine etkileri bilimsel olarak tartışıldı ve çözüm önerileri sunuldu.