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        Isparta'da sulama havuzuna düşen genç hastanede hayatını kaybetti

        Isparta'nın Uluborlu ilçesinde sulama havuzuna düşen genç, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 15:13 Güncelleme: 08.06.2025 - 15:13
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        Isparta'da sulama havuzuna düşen genç hastanede hayatını kaybetti
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        Isparta'nın Uluborlu ilçesinde sulama havuzuna düşen genç, hastanede yaşamını yitirdi.

        Namazgah Mahallesi Yeşilköy Sokak'ta Ahmet Ay (17), seralarda sulama için kullanılan 3 metrelik havuza düştü.

        Genç, kaldırıldığı Uluborlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Ahmet Ay'ın, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinden ailesiyle tarım işçisi olarak kente geldiği öğrenildi.

        Ay'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü.

        Isparta'nın Uluborlu ilçesinde Ahmet Ay, dün seralarda sulama için kullanılan 3 metrelik havuza düşmüş, sağlık ekiplerince Uluborlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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