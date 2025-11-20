Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Isparta buluşmaları başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli buluşmaları Isparta'da başladı.

Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Kültür Merkezi Gül Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, eğitimde atılan her adımın ülkenin geleceğine yapılan stratejik yatırım olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin çocukların potansiyelini güçlendirmede önemli bir yaklaşım sunduğunu belirten Erin, "Bu sürecin öğretmenlerimizle birlikte sahada güç kazanacağını görüyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak ise yeni müfredatın sahada doğru anlaşılması ve bütüncül şekilde uygulanması temel öncelikleri olduğunu bildirdi.

Modelin hazırlık sürecinde görev alan Kırıkkale Üniversitesinden Prof. Dr. Veli Toptaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden Prof. Dr. Emre Ünal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Prof. Dr. Hüseyin Anılan, Bayburt Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Sinan Arı, öğretmenlerle bir araya gelerek model hakkında bilgi verdi.

Müfredat yazım ekibinde görev yapan öğretmenler Bahattin Erkuş, Zeynep Demirel ve Serkan Çaltılı da sınıf içi uygulama örneklerini paylaştı.